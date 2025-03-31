Başkan Zeyrek, Manisa'daki Görev Süresini Değerlendirdi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve gelişinin birinci yılında sosyal medya hesaplarından paylaştığı teşekkür mesajında, "O gün, sadece bir biz değil umut kazandı, değişim kazandı, halkın iradesi kazandı, Manisa ittifakı kazandı. Manisam da Türkiyem de her geçen gün daha güzel olacak. Aydınlık bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisalıların desteğiyle bir yıl önce başlayan hizmet yolculuğunu değerlendirerek, geçen süre zarfında önemli çalışmalara imza attıklarını ve kentin her köşesine dokunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bir yıl önce bugün Manisa'da hep birlikte tarih yazdıklarını belirten Zeyrek, şunları kaydetti:

"O gün, sadece bir biz değil umut kazandı, değişim kazandı, halkın iradesi kazandı, Manisa ittifakı kazandı. Seçim kampanyası boyunca çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Herkesin gönlüne dokunmaya çalıştık. Komşularım, dostlarım, arkadaşlarım, hemşehrilerim partimizin her bir neferi bana inandı, güvendi. Bu güzel şehre hizmet etme onurunu verdi. Bana inanan, güvenen, destek olan herkese minnettarım. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Başkan Zeyrek, bir yıl boyunca verdikleri emeğin altını çizerek, "Bu onurla bir yıl boyunca çok çalıştık, önemli işlere imza attık. Ama daha yolun çok başındayız. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var" dedi.

Manisa'da ayrım yapmadan tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Zeyrek, "Manisam da Türkiyem de her geçen gün daha güzel olacak. Aydınlık bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.