Başkent'e İlk Kar Düştü

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??????? Başkente mevsimin ilk karı düştü.

Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle bazı kesimler beyaza bürünürken çocuklar kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Etimesgut Atayurt Mahallesi'nden Yapracık istikametine hareket eden iki belediye otobüsünün arasında bulunduğu bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolcular, otobüste yardım gelmesini bekledi.

Belediye ekiplerinin kar yüzünden kapanan yolları temizleme çalışması devam ediyor.