Başkent EDAŞ 2024\'te Enerji Altyapısını Güçlendirmeye Devam Ediyor

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BAŞKENT EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Bu kapsamda hizmet verdiği bin 768 trafo ve 7 bin 836 kilometre hat uzunluğunda kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Karabük'te çalışmalarını sürdürdü.

ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde toplamda bin 167 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 1 pano, 20 trafo ve 65 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 449 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 49 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 584 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 53 yeni elektrik panosu ve 29 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

2024 yılının ilk 9 ayında Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi. Şirket, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.