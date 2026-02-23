Başkentlilerden Hacı Bayram-I Veli Camisi'ndeki Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi - Son Dakika
Başkentlilerden Hacı Bayram-I Veli Camisi'ndeki Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

23.02.2026 13:45  Güncelleme: 15:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler, hem çocuklardan hem de yetişkinlerden yoğun ilgi görüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Hacı Bayram-ı Veli Camisi’ne kurduğu etkinlik çadırı, hafta sonu Başkentlilerin uğrak noktası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı coşkusunu ve maneviyatını kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle hissettirmeye devam ediyor. Başkent'in önemli kültür mirasları arasında yer alan Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kurulan ramazan etkinlik çadırı da yoğun ilgi görüyor.

Ramazan ayı boyunca perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri çeşitli etkinlikleri Başkentlilerle buluşturan etkinlik çadırında, hafta sonunda sahne çocukların oldu. Etkinliğe velileri ile birlikte gelen minikler; yüz boyama ve kum boyama etkinliğine katıldı, ikramlıkları tattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çadırda yaş almış bireyler için sağlık taraması gerçekleştirirken Grup Hane'nin özel yorumuyla seslendirdiği ilahi dinletisiyle de manevi atmosferi taçlandırdı.

"Tüm hemşehrilerimizi bu bereketli buluşmaya davet ediyoruz"

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Klinik Psikolog Merve Hazer Koyu, etkinliklerin ramazan boyunca devam edeceğini belirterek, vatandaşları Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ndeki çadıra davet etti. Koyu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ramazan coşkusunu hep birlikte Hacı Bayram'da kutluyoruz. Burada, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 13.00'ten itibaren çocuklarımız için eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise yaş almış vatandaşlarımız için hem sağlık taraması gerçekleştiriyoruz hem de ilahi dinletileri gerçekleştiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Hacı Bayram'daki bu bereketli buluşmaya davet ediyor, herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
