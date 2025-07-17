Başkentte bir genç sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkentte bir genç sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Başkentte bir genç sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
17.07.2025 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Yenimahalle Belediyesi sınırları içinde yer alan Serhat Mahallesi Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir genç, etrafında toplanan sahipsiz köpekler tarafından kovalandı. Bunun üzerine koşarak bölgeden uzaklaşan genç, seyir halindeki hafif ticari araca binerek alandan uzaklaştı.

Sahipsiz köpeklerin saldırısı, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Aynı noktada yaklaşık bir ay önce de bir kişinin sahipsiz köpekler tarafından kovalandığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun yıllardır sürdüğünü söyledi.

Sabah akşam sahipsiz köpeklerin bölgeden geçenleri kovaladığını ifade eden Yılmaz, "Beni servisim buradan alıyor ama şuraya kadar gelmem yetiyor, hemen saldırıyorlar. Bu durum herkes için büyük bir tehlike oluşturuyor. Özellikle de çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için." diye konuştu.

Fahriye Gölcü ise işten çıktığında otobüse binmek için durağa geldiğini ve burada sahipsiz köpekler nedeniyle tedirginlik yaşadığını anlattı.

Gölcü, "Otobüs beklerken çok korkuyorum bu köpeklerden. Bugün daha 1-2 tane var ama bazen sürü gibi oluyorlar. Yani yanlarından geçmeye Allah var, korkuyoruz yani." dedi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamada, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni yasal düzenleme çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerekli çalışmaların özenle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sosyal medyada gündem olan köpek saldırısının olduğu bölgede son üç ayda 62 sokak hayvanını alarak barınaklarımıza yerleştirdik. Halihazırda 150 kapasiteli hayvan barınağımıza ek olarak 1000 kapasiteli yeni barınağımızın inşası devam etmekle beraber yine de tamamlanan kısmını kullanıma açtık. Yeni barınağımızın tamamlanması ile 1150 sokak hayvanına barınaklarımızda bakacağız. Belediye olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve sokak hayvanlarının hijyen şartlarda bakımı önceliğimizdir."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Yenimahalle, Güvenlik, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte bir genç sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger’e 3-2 kaybetti Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger'e 3-2 kaybetti
UEFA, Arsenal Tivat’ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti UEFA, Arsenal Tivat'ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
İsrail’in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale İsrail'in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et

17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:19
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
17:02
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
00:30
Mabel Matiz, Covid’e yakalandı
Mabel Matiz, Covid'e yakalandı
00:26
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
00:19
Diyarbakır’da akraba aileler arasında silahlı ’arazi’ kavgası: 2 ölü
Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü
00:18
Alaska’da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
23:59
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
23:22
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
23:02
BBP’den ’Terörsüz Türkiye’ sürecine destek ve uyarı
BBP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek ve uyarı
22:36
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 18:21:23. #7.11#
SON DAKİKA: Başkentte bir genç sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.