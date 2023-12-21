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Başkentte Öğrenciler Fidan Dikti

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerde, İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği 'Ailen İçin Fidan Dik' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri fidan dikti. Arda ve Buki kukla gösterisi ile orman sevgisi temalı sunum etkinlikleri gerçekleştirildi. Toplamda 200 öğrenci fidan dikti.

Başkentte Öğrenciler Fidan Dikti
21.12.2023 - 17:21,
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Başkentte, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneğince düzenlenen etkinliklerde ilkokul ve ortaokul öğrencileri fidan dikti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Ailen İçin Fidan Dik" projesi kapsamında, Pursaklar ilçesindeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu ile Çubuk ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu'nda "Arda ve Buki" kukla gösterisi ile orman sevgisi temalı sunum etkinlikleri ve fidan dikimi yapıldı.

Öğrencilerin doğayla bağlarının güçlenmesi, ağaç ve orman sevgisi kazanmaları amacıyla düzenlenen etkinliklerde, yaklaşık 200 öğrenci fidan dikti.

Kaynak: AA
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