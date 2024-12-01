Başkentte Sis Etkisi

Başkentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 2 ila 3 derece ölçüldüğü kentin bazı kesimlerine sabaha karşı sis çöktü.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, trafikteki sürücüler kontrollü ilerledi.
Sisli havada Eymir Gölü'nde sabah yürüyüşü ve kano yapanlar da dronla görüntülendi.
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