Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Baskil Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Amirliği personellerinin katılımıyla ilçe merkezinde vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımına ilişkin broşür dağıtıldı.
KADES'in tanıtımını yapan ekipler, bazı vatandaşların da cep telefonlarına uygulamayı yükledi.
İlçedeki bazı kurumların hizmet binalarına da tanıtıcı afişler asıldı.
Son Dakika › Güncel › Baskil'de KADES Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
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