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Baskil'de Sağlık Taraması

Baskil\'de Sağlık Taraması

Fırat Üniversitesi öğrencileri, Baskil'de sağlık taraması ve bilgilendirme etkinliği düzenledi.

03.05.2025 14:00
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde okuyan 40 öğrenci, "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında Baskil Kaymakamlığı bahçesinde stant kurdu.

Stantta ilaç kullanımı konusunda bilgilendirdikleri vatandaşların diş bakımı, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri ile genel kontrollerini yapan üniversite öğrencileri, çocukların da yüzünü boyadı.

Fırat Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Dilan Çelik, AA muhabirine, gönüllü üyelerle oluşturulan stantlarda vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiklerini söyledi.

Halkın yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Çelik, şöyle dedi:

"Taramada, ağız ve diş sağlığı, denge testi, kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü yapıyoruz. Daha sonra stajyer doktorlarımız genel analiz yapıyor. Yaptığımız taramalarda değerler normal aralıkları dışındaysa ilgili doktorlara yönlendiriyoruz. 40 kişilik gönüllü ekibimizle süreci yönetiyoruz. Elazığ'daki bütün ilçelere gitmeyi hedefliyoruz."

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Berfin Özbakır da gönüllü olarak bu çalışmaya katıldığından bahsetti.

Özbakır, "Burada herkesin sağlık kontrolünü yapıyoruz. Çocuklarla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Onlara diş fırçalamanın önemini, sağlıklı beslenme yollarını anlatıyoruz. Bu işi gönüllü yapıyoruz. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Şinasi Şengül ise verilen hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Yerel Haberler, Tansiyon, Eğitim, Sağlık, Güncel, Baskil, Son Dakika

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