Basmane Semti İçin İyileştirme Toplantısı

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İzmir Otelciler Odası tarafından "Basmane iyileştirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, Basmane semtinin turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Bölgede turizm ve diğer konularda tespit edilen sorunların bir an önce çözülmesini talep ettiklerini kaydeden Veral, semtin turizm cazibe merkezi olabilmesi için tüm bileşenlerin bir araya gelerek çalışması gerektiğini belirtti.

Toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Kerem Çelik, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Giliz ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu da katıldı.