Başsavcı Eroğlu ve Başkan Gedik'e Veda Töreni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik için veda töreni düzenlendi.

Adliye önünde gerçekleştirilen programda Eroğlu ile Gedik personel ile vedalaştı.

Eroğlu konuşmasında, Kırklareli'nde çok güzel anılar biriktirdiğini belirtti.

Birlikte görev yaptığı personele teşekkür eden Eroğlu, görevi devralan Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a başarı diledi.