Batı Şeria'da ABD'li Kongre adayı Lander serbest bırakıldı, onlarca haham gözaltında

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere eşlik ederken İsrail ordusunca gözaltına alınan ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander, kendisinin muhtemelen kamuoyunda tanınan biri olması nedeniyle serbest bırakıldığını söyledi.

ABD'li Demokrat Kongre adayı Lander, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Lander, zeytin hasadı yapan Filistinlilere eşlik eden onlarca haham ve aktivistin İsrail ordusu tarafından hala gözaltında tutulduğunu belirtti.

"İsrail ordusu beni - muhtemelen tanınan biri olmam sebebiyle- sadece bir 'uyarıyla' serbest bıraktı. Onlara henüz kongre üyesi bile olmadığımı, sadece aday olduğumu söylemiştim." dedi.

Kendisiyle birlikte Filistinlilerin zeytin hasadına eşlik ederken alıkonulan onlarca haham ve aktivistin derhal serbest bırakılması çağrısı yapan Lander şunları kaydetti:

"Açık konuşmak gerekirse, Filistinliler her gün bundan çok daha ağır şartlarla yüzleşiyor. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bu gözaltılar; Filistinlilerin zeytinliklerini hasat etme, yollarında seyahat etme ve evlerinde yaşama haklarını baltalamaya yönelik bir başka girişimdir."

Lander, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin "Bu durum, tırmandırılan ve çok açık bir şekilde devlet eliyle yürütülen etnik temizliğin yeni bir halkasıdır." ifadelerini kullandı.

"İnsan Hakları için Hahamlar" örgütü, Lander'ın, 80 örgüt üyesi ve ABD'li aktivistle birlikte Beytüllahim yakınlarındaki bir köyde gözaltına alındığını duyurmuştu.