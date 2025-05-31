Batı Şeria'da Et Fiyatları Yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, et fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi nedeniyle bir hafta sonra idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurbanlık satın alma konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Filistinliler, bazı bölgelerde et fiyatlarının yüzde 100'e kadar arttığına dikkati çekerken, bu durum Kasaplar ve Sığır-Keçi Yetiştiricileri Sendikasını 15 gün boyunca kesim işlemlerini durdurma kararı almaya itti.

Sendika, Filistin Ekonomi Bakanlığının Kurban Bayramı öncesinde et fiyatlarını makul seviyelerde belirlediğini kaydetse de Filistinliler et fiyatlarında bir düşüş görmediklerini aktardı.

AA'ya konuşan Celazun Mülteci Kampı'ndan Filistinli Yusuf Ebu Ayaş, " İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımla birlikte ekonomik durum son derece kötüleşti ve kırmızı et fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş artış yaşandı." dedi.

Ebu Ayaş, şöyle devam etti:

"Artık sıradan bir vatandaşın koyun eti alması imkansız hale geldi, dana etini bile zar zor alabiliyor. Ramazan ayından önce dana etinin kilosu 50 şekeldi (yaklaşık 14 dolar), bugün fiyat 65 şekelin (yaklaşık 18,3 dolar) üzerine çıktı.

Koyun eti ise akıl almaz şekilde 80 şekelden (yaklaşık 23 dolar) 140 şekele (yaklaşık 40 dolar) yükseldi. Bu yıl kurbanlık satın almamız imkansız."

"Yaklaşık iki aydır koyun eti almadım"

Filistinli Fadi Derviş de "İbrahim peygamberin geleneğine dayanarak her yıl bir kurbanlık hayvanı satın aldığını ancak bu yılki fiyatların eşi benzeri görülmemiş şekilde arttığını ve bu durumun devam etmesi halinde kurbanlık satın almanın çok zor olduğunu" söyledi.

"Yaklaşık iki aydır koyun eti almadım, fiyatlar uçmuş durumda." diyen Derviş, "Geçen yıllarda kurbanlık koyunu 2 bin 500 şekel (yaklaşık 706 dolar) civarında alıyorduk, bugün ise iyi bir ağırlıktaysa fiyatı neredeyse iki katına çıkabilir. Bugün ise canlı koyun kilogram fiyatı 48 şekel (yaklaşık 14 dolar) olarak satılıyor, oysa önceki yıllarda en yüksek fiyatı 38 şekel (yaklaşık 11 dolar) civarındaydı." dedi.

Kasaplar Odası Başkanı Ömer En-Nebali de kırmızı et fiyatlarının yıllardır devam eden bir sorun olduğunu ve son dönemde içinden çıkılmaz bir hal aldığını kaydetti.

Nebali, "Filistinliler geçmişte koyun üretiminde kendi kendilerine yetiyorlardı. Bugün bu durum ortadan kalktı ve eksikliği koyun ve buzağı ithal ederek kapatıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail pazarına "koyun kaçırılıyor"

Hayvan fiyatlarındaki artışlara dair Nebali, bunu bazı tüccarların piyasayı tekeline alma girişimleri ve İsrail pazarına koyun kaçırılmasına bağladı.

Nebali, İsrail pazarına koyun kaçırılması nedeniyle sendikanın kesim faaliyetlerini askıya alma gibi protesto eylemlerinde bulunduğunu belirtti.

Sendikanın karşı adımlarının sonuç vermeye başladığına işaret eden Nebali, et fiyatlarının düşmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Nebali, "Son zamanlarda halkın et satın alma konusunda oldukça isteksiz olduğunu görüyoruz çünkü kurbanlık koyunun kilosu 80 şekelden 140 şekele yükseldi." diye konuştu.

Kasaplar Sendikası Başkanı, hayvan pazarındaki açığın giderilmesi ve fiyatların halkın kaldırabileceği makul bir seviyeye gerilemesi için Filistinli resmi makamlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Filistin Ekonomi Bakanlığı, 15 Mayıs'ta Et Fiyatı Kriz Yönetim Komitesinin konuyu takip ettiğini ve et fiyatlarındaki artışın "gerekçesiz olduğunu" açıkladı.

Bunun ardından Bakanlık, canlı koyunun fiyatını 40 şekel, kesilmiş koyunun fiyatını ise 85 şekel olarak belirledi.

Yükselen et fiyatları hem halkı hem kasapları yoruyor

Filistinli kasap Yusuf el-Ömer de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Et fiyatlarının belirlenmesi, resmi makamlarca alınan bir kararla olmalı ve bu karara uygun olarak canlı hayvan satışının yapılabilmesi için bu karar yine resmi makamlarca takip edilmeli." görüşünü dile getirdi.

"Kasaplar da halkın yaşadığı fiyat artışıyla karşı karşıya." diyen Ömer, artışın yükselen hayvan fiyatlarından kaynaklandığını, düşüşün de ancak canlı hayvanların fiyatlarının düşmesiyle gerçekleşeceğini savundu.

Ömer, "Her yıl bu sezonda olduğu gibi önceden yüzlerce koyun aldık. Ancak pek satış yok, vatandaşlar bu fiyatlarla satın alamıyor."diye konuştu.

Diğer bir Kasap İyad Sürur da Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kilogram fiyatı 48 şekelden 300 koyun satın aldığını ve bunları Ekonomi Bakanlığının belirlediği fiyattan satmanın mantıksız olduğunu ifade etti.

Sürur, Bakanlığın kararının kapsamlı olmadığına işaret ederek "Bakanlığın kararı büyük kayıplara yol açmak anlamına geliyor, bunu kim karşılayacak?" serzenişinde bulundu.

Filistin Merkez İstatistik Bürosundan 29 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, hayvancılık sektöründeki fiyatlar yüzde 7,83 oranında artış göstererek canlı koyunun kilogram fiyatı 47,41 şekele yükseldi.