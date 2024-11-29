Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: 12 Yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağı Ariel yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır, 9 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağı Ariel yakınında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel basın, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği ve birinin İsrail güçleriyle girdiği çatışmada öldüğü diğerinin ise bölgeden kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, silahlı saldırıda 3'ü ağır, 9 kişinin yaralandığını kaydetti.