Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: 12 Yaralı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: 12 Yaralı

Ariel yakınında gerçekleşen saldırıda 3'ü ağır 9 İsrailli yaralandı, saldırganlardan biri öldü.

29.11.2024 14:49
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İşgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağı Ariel yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır, 9 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağı Ariel yakınında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel basın, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği ve birinin İsrail güçleriyle girdiği çatışmada öldüğü diğerinin ise bölgeden kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, silahlı saldırıda 3'ü ağır, 9 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: 12 Yaralı - Son Dakika

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