İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaşlı bir Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaşlı bir Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaşlı bir Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta beldesinde yaşlı bir Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin şiddetli fiziksel saldırısına maruz kaldı. Filistin Kızılayı ekipleri tarafından hastaneye nakledilen yaşlı, saatlerce alıkonulduktan sonra yaralı bir şekilde yol kenarına atıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

15.05.2024 13:59
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddetli fiziksel saldırısına maruz kalan yaşlı bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz, Mesafir Yatta beldesinde (Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı) Yahudi yerleşimciler tarafından şiddetli bir şekilde darp edilen bir yaşlıyı hastaneye nakletti." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Cibril Musa en-Neamin adlı yaşlı bir Filistinliyi saatlerce alıkoydu.

Tanıklar, Neamin'in Yahudi yerleşimciler tarafından alıkonulduğu süre boyunca darp edildiğini ve daha sonra Mesafir Yatta beldesinde yaralı bir şekilde yol kenarına atıldığını kaydetti.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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