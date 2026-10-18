Batı Şeria Main'de 100'den fazla yerleşimci evleri yağmalayıp hayvanları çaldı

Filistinli aktivist Usame Makhamreh, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Main beldesine düzenlediği son saldırıya ilişkin, "İsrail ordusunun açık koruması altında beldemize baskın düzenleyen 100'den fazla yerleşimci, evlerimizi yağmalayıp eşyalarımızı kırdı ve hayvanlarımızı çaldı. Askerler rastgele ateş açarak yerleşimcilerin bu hırsızlığı yapmasına bizzat yardım etti." dedi.

Main beldesi sakini olan aktivist Makhamreh, Filistin topraklarını gasbeden 100'den fazla İsraillinin ordunun korumasında gerçekleştirdiği saldırıyı AA muhabirine anlattı.

Saldırıda sivillerin darbedildiğini, gerçek mermi ve biber gazıyla yaralandığını, çok sayıda küçükbaş hayvanın da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce çalındığını söyleyen Makhamreh, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun açık koruması altında beldemize baskın düzenleyen 100'den fazla yerleşimci, evlerimizi yağmalayıp eşyalarımızı kırdı ve hayvanlarımızı çaldı. Askerler rastgele ateş açarak yerleşimcilerin bu hırsızlığı yapmasına bizzat yardım etti."

Filistinlilerin evleri yağmalandı

Filistin topraklarını gasbeden söz konusu İsrailli grubun, sivillere ait mülkleri tahrip ettikten sonra Muhammed Makhamreh ve Yusuf Makhamreh isimli Filistinlilerin evlerine zorla girdiğini belirten Filistinli aktivist, şunları söyledi:

"Gözü dönmüş saldırganlar evlerdeki eşyaları kırıp döktükten sonra doğrudan ağıllara yöneldi. Yusuf Tayeh Makhamreh'e ait 62, Muhammed Tayeh Makhamreh'e ait 25 küçükbaş hayvanı gasbettiler."

Saldırının tamamen İsrail ordusunun gözetimi ve koruması altında gerçekleştiğine dikkati çeken Makhamreh, askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hırsızlık yapmasına göz yumduğunu ve yardımcı olduğunu vurguladı.

Bunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye yönelik ilk saldırı ve hırsızlığı olmadığını vurgulayan Makhamreh, "Bu gaspçılar daha önce de Masafer Yatta genelinde yüzlerce hayvanımızı çaldı ve tek bir koyun bile geri verilmedi." dedi.

İsrail askerleri, baskın sırasında Filistinli genci vurdu

Baskın esnasında İsrail askerlerinin de rastgele ateş açtığını aktaran Makhamreh, Muaz Ahmed el-Hamamdeh isimli bir Filistinli gencin ayağından gerçek mermiyle vurulduğunu belirtti.

Hastaneye kaldırılan gencin merminin yol açtığı kırık nedeniyle ameliyata alınacağını dile getiren Makhamreh, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de belde sakinlerine biber gazıyla saldırdığını ve darp sonucu Makhamreh ailesinden 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Filistinli aktivist, saldırganların daha sonra Anan ABD Rabbo Hüsniye'nin evine yönelerek Filistinli kadına ait 50 baş hayvanı gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Susya yerleşim birimine doğru sürdüklerini ifade etti.

"Sivil halk kuşatma ve istilayla karşı karşıya"

Bölgedeki durumun her geçen gün ağırlaştığını vurgulayan Makhamreh, Main, Şab el-Butum, Kuvavis, Er-Rakiz gibi beldelerin sistematik olarak hedef alındığını vurguladı.

Makhamreh, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin büyükbaş hayvanlarını kasıtlı şekilde Filistinlilerin tarım arazilerine ve evlerinin çevresine salarak geçim kaynaklarını tahrip ettiğini söyledi.

Genişleyen gasp faaliyetlerinin idari kontrolü Filistin yönetiminde olan Batı Şeria'nın "B bölgesi"ne kadar dayandığını belirten Makhamreh, Masafer Yatta bölgesinin güneyindeki Vadi er-Rakhim bölgesinde bu durumun açıkça görüldüğünü vurguladı.

Makhamreh, beldedeki insani krizin boyutunu anlatırken son olarak şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Yusuf Şanaran'ın evi tam 15 gündür Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların kuşatması altında. Aile, kendi evine girip çıkabilmek için dahi İsrail ordusunun koordinasyonuna muhtaç bırakılmış durumda. Askerler 'koruma' adı altında evin çevresinde 24 saat nöbet tutuyor ancak halkımızın özgürlüğü ve güvenliği tamamen elinden alınmış halde."

İsrail ordu sözcülüğü ise AA muhabirinin saldırıya ilişkin sorusuna henüz yanıt vermedi.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.