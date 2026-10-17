Batı Şeria Taybe'de zeytin hasadına giden diplomatların araçlarına İsrailliler saldırdı - Son Dakika
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Batı Şeria Taybe'de zeytin hasadına giden diplomatların araçlarına İsrailliler saldırdı

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Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına maskeli İsrailliler saldırdı. Belçikalı diplomatı taşıyan aracın camları kırıldı; saldırıya uğrayanlar arasında Fransa ve Belçika konsoloslarının olduğu basında yer aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı Taybe beldesindeki zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırdı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli bir grup İsraillinin Taybe beldesine giden Batılı diplomatların araçlarının önünü kestiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Araçları saldırıya uğrayanlar arasında Fransa ve Belçika konsoloslarının da olduğu basında yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Belçikalı diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı da görüldü.

Ramallah kentinin kuzeydoğusunda bulunan Taybe beldesi bölgede nüfusunun çoğunluğu Filistinli Hristiyanlardan oluşan tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler ile bölgedeki basın mensuplarına sık sık saldırılar düzenliyor.

İsrailliler, dün Batı Şeria'daki Ebu Falah köyündeki zeytin hasadını takip eden The Washington Post'un foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA
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