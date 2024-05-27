Batı Trakya\'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

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Batı Trakya'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege bölgesine özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından Yassıköy'de bulunan bir restoranda, Ege bölgesine has yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, açılış konuşmasında, "Yemeğin tarihine baktığımızda insanlığın tarihine bakıyoruz. Bugünkü konseptimiz Ege mutfağı. Burada kendi kültürümüz ile diğer kültürlerin de etkileşimini göreceğiz" dedi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ın yanı sıra eşi İlyada Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, İskeçe Milletvekili Burhan Baran, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, konsolosluk personeli ile Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.