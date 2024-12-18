BATIKAF 2023'te Başarı Sağlandı - Son Dakika
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BATIKAF 2023'te Başarı Sağlandı

Rektör Alişarlı, BATIKAF kariyer fuarının başarılı geçtiğini ve ulusal boyutta etki sağladığını belirtti.

18.12.2024 13:16
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversitede Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) hakkında değerlendirmede bulundu.

Rektörlük binasında gazetecilerle bir araya gelen Alişarlı, 16-17 Aralık'ta 38'incisi gerçekleştirilen kariyer fuarlarına Bolu'da ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Alişarlı, programı başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Sahayı gezdiğimiz zaman hem öğrencilerin memnuniyetini hem de iş dünyasının memnuniyetini fark ettik. Yaptığımız anketler kariyer fuarının oldukça başarılı geçtiğini, önümüzdeki kariyer fuarını da dört gözle beklediklerini gösterdi." dedi.

BATIKAF'a toplam 16 üniversiteden katılım sağlandığını, etkinliklere 500 civarı işletme ve şirketin katılım gösterdiğini aktaran Alişarlı, BATIKAF'ın sadece yerelde kalmayıp ulusal boyutta da etki gösterdiğini kaydetti.

Alişarlı, sadece staj ve iş başvurularının olmadığını, firmaların da görüşmelerinin olduğunu dile getirerek, "İşbirlikleri oluyor. Biz bunların hepsini gördük. Firma yetkilileri, öğrencilerden iş başvuruları haricinde firmalarla işbirlikleri kurduklarını, bu ilişkiyi sürdüreceklerini söyledi. Buna baktığınız zaman Türkiye'nin kazanacağı bir program." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BATIKAF 2023'te Başarı Sağlandı - Son Dakika

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