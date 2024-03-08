Batman Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreniyle 100 çift dünyaevine girdi.
Bir düğün salonunda düzenlenen törende, belediyeye başvuran 100 çiftin nikahı kıyıldı.
Törende konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, belediyeye başvuran 245 çift arasında yaptıkları çekilişle 100 çifti belirlediklerini söyledi.
Bu çiftlere çeyiz yardımında bulunduklarını aktaran Canalp, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.
Türkiye genelinde Aile Destek Programı'nın uygulandığını ve bu programdan Batman'da 39 bin 980 ailenin yararlandığını aktaran Canalp, "Sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışan bir devletiz. Hem devletimizin imkanlarını hem de Batman Belediyemizin imkanlarını sizler için seferber edebilmekten büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Törende Vali Canalp, Şilan ve Bilal Çınar çiftinin nikahını kıydı.
Çiftlerle toplu fotoğraf çektiren Vali Canalp, daha sonra çiftlere çeyiz hediye çeki takdim etti.
Törene Vali yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri ile gelin ve damatların yakınları katıldı.
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