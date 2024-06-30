Batman Çayı'nda Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

Güncel

Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman Çayı'nın Kozluk ilçesi Samanyolu köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde piknik yapan iki aileden 7 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ile AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi halat yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.