Batman'da 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Zanlı Tutuklandı

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Batman'da, üzerinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Batman'a şehirlerarası otobüslerle aktarma yaparak gelen bir kişinin üzeri arandı.

Üzerinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.