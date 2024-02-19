Batman'da 2 park törenle hizmete açıldı - Son Dakika
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Batman'da 2 park törenle hizmete açıldı

Batman\'da 2 park törenle hizmete açıldı

Batman Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde yapılan Fuat Umay ve Korik Mahallesi'nde tamamlanan Hacı Halil Dinç Parkı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yeni hizmetlerin açılışını yapmanın memnuniyetini dile getirirken, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da çocuklara güzel yaşam alanları sunacaklarını belirtti.

19.02.2024 18:33
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Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı.

Batman Belediyesince Gültepe Mahallesi'nde yapılan Fuat Umay ve Korik Mahallesi'nde tamamlanan Hacı Halil Dinç Parkı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kentte yeni hizmetlerin açılışını yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Canalp, "Batman'da hedefimiz 1001 çocuk oyun grubu. Şu anda 400'lü rakamlara yaklaştık. 3,5 yıllık bir perspektif içerisinde toplam ulaşacağımız rakam 1001. Tempoyu kaybetmeden her yıl nizami şekilde çocuklarımızın park ihtiyacını karşılayacağız." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek,"Çocuklarımızı hayata hazırlarken onlara bir yandan eğitim hizmeti sunacağız diğer yandan da çocuklarımıza güzel yaşam alanları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Nasıroğlu, hizmete açılan parkların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'da 2 park törenle hizmete açıldı - Son Dakika
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