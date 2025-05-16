Batman'da 2 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

BATMAN'da polis ve jandarma ekiplerinin son 2 yılda gerçekleştirdikleri 165 operasyonda ele geçirilen 2 ton uyuşturucu yakılıp imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından son 2 yılda 165 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucular, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra Batman- Hasankeyf kara yolu kenarındaki boş arazide yakılıp imha edildi. O anlar dronla görüntülendi.