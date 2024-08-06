Batman'da 2024-2025 av sezonu başlıyor - Son Dakika
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Batman'da 2024-2025 av sezonu başlıyor

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 av sezonu 31 Ağustos'ta başlayacak. Avcılık belgesi alan avcılar çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapabilecekler.

06.08.2024 13:06
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Batman'da 2024-2025 av sezonu 31 Ağustos'ta başlayacak.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarının Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Halil Erdoğanoğlu, kentte 2024-2025 av sezonunun 31 Ağustos'ta başlayacağını belirtti.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapılabileceğini aktaran Erdoğanoğlu, "Yaban domuzu ve 1. grup kuşlar ile 3. grup kuşların avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğanoğlu, ayrıca avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğünün döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, batman, Güncel, Son Dakika

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