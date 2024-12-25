Batman'da düzenlenen operasyonda, 5 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 870 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?