Batman'da 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da düzenlenen operasyonda, 5 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 870 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.