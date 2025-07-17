Batman'da 75 Riskli Yapı Yıkıldı

Batman'da 75 riskli yapının yıkımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, riskli yapıların güvenliğini sağlamak ve olası can kayıplarının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

2024 yılının kasım ayı ile bu yılın temmuz ayına kadarki süreçte kent merkezinde hakkında yıkım kararı bulunan 75 riski yapının 6306 Sayılı Kanun kapsamında yıkımı gerçekleştirildi.

Açıklamada, yapı sahiplerinin anlaştığı yıkım firmaları ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen sürecin ruhsat düzenlenmesi ile yıkım sonrasındaki yazışmaların belediye koordinasyonunda yürütüldüğü, risk teşkil eden yapılarla ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.