Batman\'da 9 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel

"Ya verecekler ya da söke söke alacağız"

3 bin dönüm tarım arazisi bir hiç uğruna küle döndü

Bir anda yola atlayan adam feci şekilde can verdi! Yanında bir de not bulundu

BATMAN'da 9 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1636'ncı sokakta bulunan 9 katlı bir binanın teras katında çıktı. Terası kaplayan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Diyarbakır'dan da takviye olarak itfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, teras katla beraber alevlerin sıçradığı 4 dairede kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.