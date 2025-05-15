Batman'da Aort Ameliyatı Başarılı Geçti

Batman'da aort damarı yırtılan 51 yaşındaki hasta, suni damar takılarak sağlığına kavuştu.

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran Nezahat Kaplan, tetkiklerinde, ana atar damarında yırtılma olduğu tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Kübra Gözaçık Karakoç, Dr. Tamer Cebe ve Dr. Anıl Akbaş tarafından 5 saat süren ameliyatta Kaplan'a suni damar takıldı.

Yoğun bakımda 3 gün gözlem altında kalan, daha sonra servise alınan Kaplan, taburcu olmayı bekliyor.

Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastasının ameliyatının başarılı geçtiğini belirtti.

"Hastalar ilk 24 saat içinde ameliyat edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalık. Ameliyat sırasında hastanın kanı tamamen boşaltılıp beyin fonksiyonları durdurularak 20 dereceye kadar soğuk TCA yöntemi uyguladık." diyen Karakoç, hastanın bir kaç gün sonra taburcu edileceğini bildirdi.

Kaplan ise doktorlar sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, sağlık ekibine teşekkür etti.