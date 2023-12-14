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Batman'da 'Batman bantlı çöpçü balığı' için hayalet ağ temizliği yapıldı - Son Dakika
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Batman'da 'Batman bantlı çöpçü balığı' için hayalet ağ temizliği yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında, Batman'ın Han ve Kozluk çaylarında nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Batman bantlı çöpçü balığı'nın korunması için hayalet ağ ile av araçları temizliği yapıldı. Temizlik çalışmaları sonucunda yaklaşık 60 kilo ağ ve av aleti toplandı.

14.12.2023 - 12:50,  Güncelleme: 12:51
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BATMAN'ın Han ve Kozluk çaylarında nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Batman bantlı çöpçü balığı'nın korunması için hayalet ağ ile av araçları temizliği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 'Batman bantlı çöpçü balığı'nın korunması için Sason ilçesindeki Han ile Kozluk çaylarında, unutulmuş veya terk edilmiş av araçları ile hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Kozluk Pisyar Köprüsü mevkisinde yapılan temizlik çalışmasına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, Denizlerimizde, akarsularımızda zaman zaman avcılık yapıldığında av araçlarımız çeşitli nedenlerle denizlerde, akarsularımızda kaybolmakta. Biz de ilimizde önemli akarsularımızdan Sason ve Kozluk'taki çaylarımızda avcılık yapıldığı zamanlarda çeşitli nedenlerle bu sularımızı kirleten, hayalet avcılığa sebebiyet veren av araçlarımızın temizlenmesi için bir proje başlattık. İlimizde endemik bir tür olan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın korunması amacıyla özellikle Sason Han Çayı'mızda temizlik çalışmasına başlamış olduk dedi.

60 KİLO CİVARINDA AĞ ÇIKARILDI

Şanverdi, Aynı zamanda Kozluk Çayı'mızda da yoğun bir avcılık yapıldığından dolayı buradaki akarsularımızda temizleme faaliyeti yaptık. Sason ve Kozluk akarsu hattı boyunca Sason'da 30 kilometre, Kozluk'ta da 25 kilometre boyunca temizlik çalışmalarımızı yaptık. Bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 60 kilo civarında ağlarımız ve çeşitli av aletleri yakalamış olduk. Sason Han Çayı'mızda bulunan Batman bantlı çöpçü balığımızın korunması ve bu endemik tür balığımızın hayatının devam etmesi açısından bu çalışmalar önem arz etmektedir. Batman'da daha temiz akarsularımızın olması için tüm balıkçılarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum dedi.

Batman\'da \'Batman bantlı çöpçü balığı\' için hayalet ağ temizliği yapıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da 'Batman bantlı çöpçü balığı' için hayalet ağ temizliği yapıldı - Son Dakika
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