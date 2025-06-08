Batman'da Bayramda Ücretsiz Ulaşım

Batman'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde 65 bin vatandaş, belediyenin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı.
Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince vatandaşların şehir içi ulaşımda kolaylık yaşaması amacıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.
Bayramın ilk gününde 32 hatta 87 otobüsle yapılan seferlerde 65 binin üzerinde yolcu taşındı.
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