Batman'da Bıçaklı Saldırı

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Batman'da bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İluh Mahallesi'nde Bilal E. (20) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamaya çalışıyor.