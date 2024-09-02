Batman'da çiftçiler güneş enerjisi santrali ile enerji maliyetini düşürdü - Son Dakika
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Batman'da çiftçiler güneş enerjisi santrali ile enerji maliyetini düşürdü

Batman\'da çiftçiler güneş enerjisi santrali ile enerji maliyetini düşürdü

Batman'da çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle güneş enerjisi santrali (GES) kurarak enerji maliyetlerini düşürdü. 4 yılda 8 çiftçi, GES ile sulama sistemine geçerek tarla ve bahçelerini tasarruflu bir şekilde suladı.

02.09.2024 13:18
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Batman'da çiftçiler güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde enerji maliyetini düşürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce tarla için bireysel basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 destek veriliyor.

Enerji maliyetlerini düşürmek isteyen çiftçiler de GES ile sulama sistemine geçiyor.

Kentte 4 yılda 8 çiftçi devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 274 dönümlük tarla ve bahçesini GES'ten elde ettikleri enerjiyle çalışan sistemle sulayarak tasarruf sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Batman'ın bereketli topraklara sahip olduğunu, 1 milyon dönüm alanda tarım yapıldığını söyledi.

Kentte 141 bin dönüm alanda sulu tarım yapıldığını belirten Aydın, bunun artmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Sulu tarım yapılan alanlarda da suyun ekonomik kullanılması gerektiğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Mevcut sulanan alanda da suyu ekonomik kullanmamız gerekiyor. Bakanlığımız da bu kapsamda 2008 yılından bu yana basınçlı sulama sistemlerine destek veriyor. Yüzde 50 hibe ile çiftçilerimizi destekliyoruz."

Aydın, Bakanlığın sunduğu hibe destek projeleri kapsamında güneş enerjisi sistemlerine rağbet olduğunu, çiftçiler arasında da GES ile sulamaya ilginin arttığını aktardı.

Batman'da 4 yılda GES'ten elde edilen enerjiye çalışan sistemlerle toplam 274 dönüm alanın sulanmaya başladığını ifade eden Aydın, "Bu yıl 5 çiftçimizin GES ile sulama sistemleri projeleri kabul edildi. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 700 bin olan projeler hayata geçirildi. Bakanlığımız bu projelere yaklaşık 850 bin lira destek verdi." ifadelerini kullandı.

Arazilerin bu şekilde sulanmasıyla enerji ve sudan tasarruf sağlandığını bildiren Aydın, sulu tarım sayesinde verim artışı da yaşandığını aktardı.

Tarımsal sulamada basınçlı suyun önemine değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Vahşi sulamada bitkiler sadece suyun yüzde 40'ını alabiliyor. Diğer su boşa gidiyor. Fakat damlama sulamada bu oran yüzde 90-95'lere çıkıyor. Dolayısıyla çiftçilere damlama sulamayı tavsiye ediyoruz."

"Daha önce elektrik faturalarımız çok kabarık geliyordu"

Niyaz Gök de 25 yıldır çiftçilik yaptığını, enerji maliyetleri yüksek olduğu için GES ile sulama sistemi projesi hazırlayarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu bildirdi.

"Ucuz bir maliyetle GES kurduk. 25 dönüm alanda fıstık bahçemiz var. Burada damlama sulama yapıyoruz. Yılda 3 ay bahçemizi suluyoruz. Daha önce aylık 60 bin lira elektrik faturası geliyordu. Bu sistemi kurunca elektrik faturasından kurtulduk." diyen Gök, GES'ten memnun olduklarını dile getirdi.

Ömer Gök de güneş enerjisi sistemi ile sulama yapabilmek için proje hazırladıklarını ve projelerinin kabul edildiğini söyledi.

GES ile elektrikten tasarruf sağladıklarını dile getiren Gök, "Daha önce elektrik faturalarımız çok kabarık geliyordu. Şimdi güneş enerjisi ile elektriğimizi ürettiğimiz için ücretsiz bir şekilde sulamamızı yapıyoruz. 25 dönüm arazimiz var. Siirt fıstığı dikili. Damlama sistemi ile suluyoruz. Sistemden memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da çiftçiler güneş enerjisi santrali ile enerji maliyetini düşürdü - Son Dakika

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