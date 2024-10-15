Batman'da Daltonlar Operasyonu: 6 Tutuklama

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Batman'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "Daltonlar" isimli suç örgütü tarafından kentte faaliyet gösteren bir iş insanından, yurt dışında kayıtlı hat üzerinden aranarak 10 milyon lira haraç istenmesi, tehdit içerikli mesajlar atılması, mağdura ait 2 aracın ve ikametin kurşunlanmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 200 fişek, pompalı tüfek, kesici alet, 62 gram esrar, 11 gram skunk ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.