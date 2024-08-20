Batman\'da düğün konvoyuna korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı

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(BATMAN) - Batman'dan kızlarının düğününe katılmak için Mardin'e giden aileyi taşıyan kamyonetin TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman'ın Kozluk ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesine kızlarının düğüne gitmekte olan İba ailesini taşıyan 06 FC 6240 plakalı kamyonet, M.Ş.A.'nın kullandığı 56 KA 126 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba (18) ve Mensuriye Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan TIR sürücüsü M.Ş.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesini ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.