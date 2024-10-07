Batman'da Ehliyetsiz Sürücü Polise Çarptı

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Batman'da "dur" ihtarına uymayan ve polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polis memuruna çarparak kaçtı. Kolunda kırık olduğu belirlenen polis memuru Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan sürücünün 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.