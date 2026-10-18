Batman'da ev hanımıyken ADEM kursuna giden Rahime Ulaş, 5 yıl önce usta öğretici oldu - Son Dakika
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Batman'da ev hanımıyken ADEM kursuna giden Rahime Ulaş, 5 yıl önce usta öğretici oldu

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Batman\'da ev hanımıyken ADEM kursuna giden Rahime Ulaş, 5 yıl önce usta öğretici oldu
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Evdeki boş vaktini değerlendirmek için Batman'daki ADEM'de el sanatları kursuna katılan 4 çocuk annesi Rahime Ulaş, 3 yıllık eğitim ve sınavların ardından usta öğretici oldu. Kursiyer olduğu merkezde 5 yıldır eğitici olarak çalışan Ulaş, şu anda 15 kadına eğitim veriyor.

Batman'da ev hanımıyken Aile Destek Merkezinde (ADEM) düzenlenen el sanatları kurslarına hobi amacıyla katılan Rahime Ulaş, aldığı eğitimlerle usta öğretici oldu.

Rahime Ulaş, evdeki boş vaktini değerlendirmek için Güneykent Aile Destek Merkezinde filografi (ahşap zemin üzerine çakılan çivilerin arasından renkli iplik veya teller geçirilerek çeşitli motiflerin oluşturulduğu geleneksel bir el sanatı) kursuna katıldı.

Daha sonra merkezde el sanatları alanında farklı kurslara da katılan 4 çocuk annesi Ulaş, bu alandaki yeteneğini fark etti.

El sanatları alanında 3 yıllık eğitimin ardından sınavlarda da başarı gösteren Ulaş, ADEM yetkililerinin de desteğiyle başvurduğu Halk Eğitimi Merkezinde önce kalfalık, daha sonra ustalık belgesi alarak usta öğretici oldu.

Kursiyer olarak başladığı merkezde 5 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Ulaş, kadınlara örnek oluyor.

Açtığı el sanatları kursunda kadınlara eğitim veren Ulaş, AA muhabirine, ev hanımıyken çocukları okula gittikten sonra boş vaktini değerlendirmek için arayışa girdiğini söyledi.

Yaptığı araştırmalar neticesinde Aile Destek Merkezi ile tanıştığını ifade eden Ulaş, "İyi ki de tanışmışım diyorum. Hobi olarak buradaki kurslara katıldım, eğitim aldım. El sanatlarında kendimi geliştirdikten sonra kurstaki eğitmenlerin de desteği ve teşvikiyle kalfalık ve ustalık belgesi alabilmek için Halk Eğitimi Merkezine başvurdum. Kalfalık belgemi aldıktan sonra ustalık belgesi için sınava katıldım. Stajımı da yaptım." dedi.

Ulaş, Halk Eğitimi Merkezinden aldığı belgeyle Güneykent Aile Destek Merkezinde usta öğretici olarak 5 yıl önce göreve başladığını kaydederek, "Daha önce kursiyer olduğum kurumda şu an eğiticiyim. 3 yıl öğrenci olarak eğitim aldım, 5 yıldır da eğitici olarak çalışıyorum." bilgisini paylaştı.

Şu anda 15 kadına eğitim verdiğini aktaran Ulaş, azmiyle kadınlara örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ulaş, el sanatlarına büyük ilgi duyduğunu, bu alanda faaliyet yürütmenin kendisine terapi gibi geldiğini anlatarak, "Fark ediyorum ki bizim hanımlarımızın da ilgi odağı el sanatları kursu. Burada öğrendikleri bilgilerle ürünler hazırlayıp satışını yaparak gelir de elde ediyorlar." diye konuştu.

Kursiyerler için örnek oldu

Aile Destek Merkezindeki el sanatları kursuna katılan kadınlardan Özlem Tamkan, usta öğretici Rahime Ulaş'ın kendilerine eğitim verdiğini belirterek, "Bu alanda güzel çalışmalar yapamayacağımı düşündüm ama kendisi bana çok destek oldu. Örnek aldığımız Rahime Ulaş'a destekleri için teşekkür ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Asya Gezer de Rahime Ulaş'ı kendilerine örnek aldıklarını vurgulayarak, "Usta öğreticimiz de daha önce burada bizim gibi öğrenciymiş. Şu anda eğitmen ve bize el sanatları eğitimi veriyor. Usta öğreticimiz bize hem destek oluyor hem de ablalık yapıyor." ifadesini kullandı.

Mekiye Çelik ise usta öğretici Rahime Ulaş'ın verdiği eğitimden memnun olduklarını belirterek, bu alanda kendilerini onun gibi geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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