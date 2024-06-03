Batman'da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı

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EYLEM YASAĞI 7 GÜNE ÇIKARILDI

Batman Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde ilan ettiği 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki 4 gün süreli eylem yasağının, uzatılarak 7 gün olarak revize edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 03 Haziran günü saat 17.00'dan, 09 Haziran 2024 günü saat 23.59'e kadar 7 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bayram AYHAN/BATMAN,