Batman'da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı

Batman Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla birlikte ilan edilen 3-6 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük eylem yasağı, 7 gün olarak uzatıldı. Yasaklama kararı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İl İdaresi Kanunu gereğince alındı.

03.06.2024 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EYLEM YASAĞI 7 GÜNE ÇIKARILDI

Batman Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde ilan ettiği 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki 4 gün süreli eylem yasağının, uzatılarak 7 gün olarak revize edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 03 Haziran günü saat 17.00'dan, 09 Haziran 2024 günü saat 23.59'e kadar 7 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Mehmet Sıddık Akış, Batman Valiliği, Batman, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
22:23 Büfe sahibi çocuğu darbetti, annesini ise çirkin hareketlerle taciz etti Büfe sahibi çocuğu darbetti, annesini ise çirkin hareketlerle taciz etti
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:51 Cinayette çelik kasa detayı Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı Cinayette çelik kasa detayı! Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 23:38:43. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement