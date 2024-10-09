Batman'da Eylemler 5 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Batman'da Eylemler 5 Gün Yasaklandı

Batman\'da Eylemler 5 Gün Yasaklandı

Batman Valiliği, 9-13 Ekim tarihleri arasında açık alanlarda tüm eylemleri yasakladı.

09.10.2024 13:50
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BATMAN Valiliği, 9 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 5 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 9 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 13 Ekim saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dahilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapılabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici, kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir. Bu itibarla; halkımızın huzurunun sağlanması ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince ilimiz mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 9 Ekim tarihi bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde; Açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. her türlü eylem) 09 Ekim günü saat 00: 01'den 13 Ekim 2024 günü saat 23: 59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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