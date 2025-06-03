Batman'da Gıda Denetimleri Yapıldı

Batman'da zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla bayramda yoğun tüketilen şeker, lokum, çikolata ve baklava gibi ürünlerde denetim yapıldı.

Zincir marketler, pastaneler ve pastane imalathaneleri ile şeker satışı yapılan iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi, hijyen ve saklama koşullarına bakıldı.

Vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin "153 Çağrı Merkezi"ne bildirmeleri istendi.