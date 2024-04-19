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Batman'da Gıdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin temeli törenle atıldı.

Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde 220 dönüm alanda yapılacak Gıdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin temel atma törenine katıldı.

Vali Canalp, törende yaptığı konuşmada, kooperatifin sadece kente değil bölgeye hitap edeceğini söyledi.

Tesisin önemine dikkati çeken Canalp, şöyle konuştu:

"Düne kadar meyve sebze halimiz lojistik olarak Batman için tek örnekti ama bugün temelini attığımız gıda toptancılar sitesi aynen bir lojistik kentin genel alt unsurlarından bir tanesi daha olmak üzere, toplamda 2'ye yükseldi. Buradaki gıda toptancıları sitesi sadece Batman'a hitap etmeyecek. Aynen hal örneğinde olduğu gibi önümüzdeki yıllar içerisinde serpildikçe, büyüdükçe, geliştikçe bütün bölgenin gıda lojistiğinin merkez üstü haline gelecek."

Canalp, temeli atılan tesisin kentin geleceğinin inşasında çok kıymetli ve değerli bir tesis olduğunu anlattı.

Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da kooperatifin bir başarı hikayesi yazdığını dile getirerek, "Kendi yağıyla kavrulan, yatırımını kendi yapan ve sorunlarını çözen bu kooperatif Batman'ın vizyonunu da gösteriyor. Bu son derece kıymetli bir proje. Arsanın satın alınması, projenin oluşturulması, kooperatifin kurulması ve süratle işe başlanılması bir başarı hikayesidir. İnanıyorum ki 2025'de açılması hedeflenen bu kooperatifin de açılışını beraber yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından kooperatifin temel atma töreni gerçekleştirildi.