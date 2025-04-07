Batman'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Batman'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Batman'da Vali Canalp, sahipsiz hayvanlar için örnek proje olan rehabilitasyon merkezini tanıttı.

07.04.2025 18:16
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Batman Valisi Ekrem Canalp, belediye tarafından kente kazandırılan Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ilişkin, "Şehir merkezindeki, ilçelerdeki, köylerdeki bütün sahipsiz hayvanlarımızı burada topladık. Bu merkez Türkiye'ye örnek olacak nitelikte ve donanımda." dedi.

Vali Canalp, beraberinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ile Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kentte sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmalar ile asayiş ve uyuşturucuyla mücadele konusunda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Batman Belediyesince yürütülen örnek bir proje ile Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin kente kazandırıldığını ifade eden Canalp, şunları söyledi:

"Türkiye'de sahipsiz hayvanların korunaklı bir alanda toplanacağı ilk il biz olacağız, Batman olacak.' demiştik. Batmanlılara vermiş olduğumuz sözü yerine getirmekten memnuniyet ve gurur duyuyorum. Bayram tatili esnasında sahipsiz hayvanların tamamını 170 dönümlük bu alan içerisinde topladık. Şehir merkezindeki, ilçelerdeki, köylerdeki bütün sahipsiz hayvanlarımızı burada topladık. Bu merkez Türkiye'ye örnek olacak nitelikte ve donanımda."

"Batman'da AMATEM kurulacak"

Canalp, Batman'da yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinerek, bunun sadece devlet eliyle yürütülebilecek bir mücadele olmadığını vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelenin çok büyük bir mücadele olduğuna işaret eden Canalp, "Bunun bir tarafında emniyet, jandarma, kolluk kuvvetleri yer alacak ama bunun dışında her türlü sivil toplum kuruluşumuzun da desteği bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Özellikle ailelerimizin, annelerin bu mücadeleye vereceği destek hepimiz açısından çok kıymetli ve değerli olacaktır." diye konuştu.

Canalp, inşası devam eden 500 yataklı devlet hastanesi içerisinde AMATEM biriminin de kurulacağını anlatarak, bu sayede uyuşturucu bağımlısı kişilerin tedavi için başka kentlere gitmesine gerek duymayacağını belirtti.

Mart ayında narkotik suçlara yönelik 267 çalışma yapıldığını ifade eden Canalp, şöyle dedi:

"Bu olaylara karışan 276 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Yine bu kapsamda 3 aylık dönemde hakkında adli işlem yapılan kişilerin sayısı 754'e yükselmiştir. Mart ayında toplam 16 kişi tutuklanmış olup, 2025 yılının ilk 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre tutuklananların sayısı yüzde 43'lük bir artışla 60'dan 86'ya yükselmiştir. Mart ayında 27 kilo 487 gram bonzai, 21 kilo 890 gram esrar, 237 gram eroin, 137 gram metamfetamin, 5 tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirilmiştir."

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında mart ayında gümrük kaçağı 23 bin 136 litre akaryakıt, 20 bin 570 adet kaçak sigara, 7 elektronik sigara, 190 tarihi eser, 558 emtia maddesi, 61 cep telefonu, 5 tabanca ele geçirildi. Son 1 yıllık dönemde ise toplamda 513 olay meydana gelmiş, 495 şahsa adli işlem yapılmış, 51 şahıs ise narkotik ve organize suçlar nedeniyle tutuklanmış durumda." diyen Canalp, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında mart ayında 4 kişi hakkında işlem yapıldığını, 9 kişinin de geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında mart ayında geçen senenin aynı ayına oranla yüzde 8'lik bir azalma sağlandığını belirten Canalp, şu bilgileri paylaştı:

"Mart ayında adli işlem yapılan suçların yüzde 77'si bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık kapsamında işlenmiş suçlardır. Son bir yıllık dönemi incelediğimizde toplam 1497 olaya müdahale edilmiş, 10 kişi tutuklanmıştır."

Canalp, asayiş olaylarında geçen yıl mart ayında 104 olan olay sayısının bu yıl mart ayında 66'ya gerilediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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