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BATMAN'da heyelan sonucu kapanan yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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BATMAN'da heyelan sonucu kapanan yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Sason ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolda mahsur kalan 5 araç içindeki 15 kişi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makineleriyle yolun temizlenmesinin ardından mahsur kalanlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

14.01.2024 - 18:03,
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BATMAN'da heyelan sonucu kapanan yolda 5 araç içinde mahsur kalan 15 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Sason ilçesi Derince ve Çakırpınar köyleri arasındaki yolda, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol kapanınca 5 araç içindeki 15 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. İş makineleri ile yolun temizlenmesinin ardından 5 araç ile mahsur kalanlar kurtarıldı. (DHA)

BATMAN\'da heyelan sonucu kapanan yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BATMAN'da heyelan sonucu kapanan yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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