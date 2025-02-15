Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 8 Bin Paket Ele Geçirildi

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BATMAN'da, polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurarak arama yaptığı bir araçta 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,