Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 8 Bin Paket Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 8 Bin Paket Ele Geçirildi

Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 8 Bin Paket Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonucunda durdurulan bir araçta 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2025 12:44  Güncelleme: 12:46
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BATMAN'da, polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurarak arama yaptığı bir araçta 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 8 bin paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 8 Bin Paket Ele Geçirildi - Son Dakika

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