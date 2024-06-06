Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Batman\'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Hasankeyf Kavşağı'nda durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 7 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.06.2024 13:19
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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Hasankeyf Kavşağı'nda durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 7 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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