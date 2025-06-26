Batman\'da Kapalı Yöntemle Tümör Temizlendi

Batman'da midesinde tümör tespit edilen 50 yaşındaki hasta kapalı yöntemle iyileşti.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yutkunma ve kusma şikayetiyle başvuran Kenan Yeter'in yapılan tetkiklerle midesinde tümör olduğu tespit edildi.

Yeter, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op.Dr. Emir Fatih Kaya ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ömer Güngörür tarafından yapılan kapalı yöntemle tümörden kurtuldu.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op.Dr. Kaya, gazetecilere, hastanelerinde kanser hastalarının tanı ve tedavisini planlamak için tümör konseyinin her hafta toplandığını söyledi.

Ameliyat öncesinde uygulanan tedavi yöntemiyle Yeter'in midesindeki tümörü kontrol altına aldıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Batman'da ilk kez kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız şu anda ameliyat sonrası ikinci gününde gayet iyi. Herhangi bir problemimiz yok. Kendisini yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz."

Kaya, ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü ve herhangi bir komplikasyon oluşmadığını vurguladı.

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Güngörür de operasyon sonrası hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Güngörür, "Bu sadece bizim değil tüm ekibin başarısıdır. Hastamıza da şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeter de operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.