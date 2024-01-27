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Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Batman'da etkili olan kar yağışı sonucunda Kozluk ilçesinde 5 köy yolu, Sason ilçesinde ise 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dikbayır köyünde yola devrilen elektrik direği ve Yemişlik köyünde yola düşen kaya parçaları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaldırıldı. Ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman\'da Kar Yağışı Nedeniyle 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
27.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 19:16
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BATMAN'da etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 5 ve Sason'da ise 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sonucu, Sason ilçesi Dikbayır köyünde yola devrilen elektrik direği ile Gercüş ilçesi Yemişlik köyünde yola düşen kaya parçaları; İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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