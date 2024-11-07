Batman'da Kayyum Atamasına Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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Batman'da Kayyum Atamasına Protestolar Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük'ü görevden alarak kayyum atamasına yönelik protesto eylemleri, kentin birçok mahallesinde sürüyor. Göstericiler, üçüncü gününde havai fişeklerle tepkilerini dile getirdi.

07.11.2024 00:10  Güncelleme: 00:38
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(BATMAN) - İçişleri Bakanlığı'nca, Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük'ün, hakkındaki terör soruşturması gerekçesiyle görevden alınıp, yerine kayyum atanmasına yönelik protesto eylemleri, kentin birçok yerinde sürüyor.

Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük'ün hakkındaki soruşturma nedeniyle görevden alınıp, yerine Batman Valisi Ekrem Cenalp'ın İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasına yönelik protesto eylemi sürüyor. Protesto eyleminin üçüncü gününde göstericiler, Batman'ın Emekli Toki, Hilal, Karşıyaka, Petrolkent, Bağlar, Korike, Pazaryeri, Bayındır, Cudi ve Petrol mahallerinde havai fişek kullandı.

Kaynak: ANKA

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