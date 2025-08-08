Batman'da su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Güvercin köyü mevkisinde merada otlanan keçi, 5 metrelik boş su kuyusuna düştü.
Kuyudan keçi sesi duyan hayvan sahibi, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla keçiyi kuyudan çıkardı.
Batman'da Keçi Kurtarma Operasyonu
