Batman'da Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Batman'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
Batman Valisi Vali Ekrem Canalp İluh Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Canalp, çalışmalar kapsamında 2 haftada yol güzergahı açacaklarını söyledi.
Canalp, şunları kaydetti:
"Yol güzergahı üzerinde yapmış olduğumuz parkları da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız İluh deresinin kenarında yürüyüş yapabilecekler. Kentimiz de şehir içi trafiğinde gerçekten boydan boya yeni bir alternatif yola kavuşmuş olacak."
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